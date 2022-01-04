На Сахалине три человека погибли при пожаре в расселенном доме

ТАСС, 4 января. Три человека погибли в результате пожара в расселенном многоквартирном деревянном доме в городе Углегорске Сахалинской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным регионального управления МЧС, во вторник в 03:39 по местному времени (19:39 понедельника мск) поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном расселенном доме на улице Войтинского, 16. К моменту прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым пламенем по всей площади. По данным прокуратуры региона, при пожаре погибли три человека, двое пострадали.

"По факту обнаружения при тушении возгорания в расселенном доме по ул. Войтинского тел трех мужчин без определенного места жительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов по своевременности и полноте мер по расселению и сносу жилых домов, признанных аварийными. Кроме того, будет проверено соблюдение прав собственников и жильцов жилых помещений в таких домах. Одновременно контролируется ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК РФ по региону по факту гибели людей.