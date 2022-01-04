Самыми угоняемыми автомобилями в 2021 году в России стали Hyundai Solaris и Kia Rio

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Самыми популярными автомобилями среди угонщиков в 2021 году стали машины марок Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В числе самых угоняемых автомобилей в минувшем году стали Hyundai Solaris и Kia Rio", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что популярными марками среди угонщиков также остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

По данным статистики МВД России, за 11 месяцев 2021 года в России зарегистрировали более 1,7 тыс. угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 году. Вместе с тем в статистике ведомства отмечается, что раскрываемость этих преступлений в 2021 году составила 96%.

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека" выяснили, что Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская и Ленинградская области, а также Ставропольский край, Крым и Санкт-Петербург считаются регионами с относительно высокими показателями по угонам. Доля автомобилей, по которым значился угон, в них превышает 0,08%. В список регионов с относительно низкими значениями по угонам попали Вологодская область, Алтайский край, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский АО, Рязанская область, Тверская область, Тульская область, Липецкая область, Северная Осетия, Астраханская, Костромская и Калининградская области. Значение по относительной доле автомобилей, побывавших в угоне, здесь не превышает 0,03%.