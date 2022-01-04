В Хабаровске сгорел маршрутный автобус

ТАСС, 4 января. Маршрутный пассажирский автобус сгорел в Хабаровске утром 4 января. Все 22 пассажира благополучно самоэвакуировались до приезда пожарных. Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, пожар потушили в течение часа, общая площадь возгорания составила 7 кв. м.

"Утром 4 января 2022 года на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в салоне маршрутного автобуса в районе торгового центра "Стрелка" по улице Карла Маркса, - говорится в сообщении. - На место незамедлительно были направлены два отделения огнеборцев. Еще до прибытия пожарной охраны транспортное средство покинули 22 человека".