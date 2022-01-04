На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области произошел пожар

ТАСС, 4 января. Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Подтверждаю факт, именно на [Антипинском НПЗ]", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о пожаре на заводе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, никто не пострадал.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, он расположен в промышленной зоне Тюмени. Он подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.

