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Число погибших в результате оползня на юге Китая возросло до 14

По информации портала "Пэнпай", спасатели извлекли всех из-под завала

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Число жертв оползня в провинции Гуйчжоу на юге КНР возросло до 14. Как сообщил во вторник информационный портал "Пэнпай", погибли все числившиеся пропавшими без вести.

Ранее администрация города Бицзе, где произошло ЧП, проинформировала о 10 погибших, трех пострадавших и четырех пропавших без вести. Происшествие случилось во время строительных работ примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона, города Гуйяна.

Таким образом, спасатели извлекли всех, кто в результате оползня оказался под завалом. Для этого власти задействовали в спасательных работах более 1 тыс. человек и 16 экскаваторов. Все пострадавшие находятся в больнице, ведется следствие.

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