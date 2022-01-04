Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Двое пострадавших в ДТП в Витебской области Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

Что известно о ДТП с россиянами в Белоруссии

"Два пациента остаются в тяжелом состоянии. Продолжается интенсивная терапия", - сказал Матусевич, его слова приводит пресс-служба Минздрава Белоруссии во вторник. По словам главврача, всего на лечении находятся 42 пациента, часть из них уже готовят к выписке.

В понедельник на 120-м км автодороги М-8 водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились 40 граждан Российской Федерации. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК Белоруссии.

Ранее Минздрав республики сообщил, что шесть россиян находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы. Российские дипломаты находятся на связи с белорусскими ведомствами.