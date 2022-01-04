В сельском поселении Томского района ввели особый режим после пожара в жилом доме

ТАСС, 4 января. Особый противопожарный режим ввели на территории Каргасокского сельского поселения в Томской области после пожара в двухэтажном доме, в результате которого погиб один человек и семеро пострадали. Об этом говорится во вторник в сообщении регионального главка МЧС.

"На территории Каргасокского сельского поселения введен особый противопожарный режим в связи со вчерашним пожаром", - говорится в сообщении. Режим действует до 13 января. Главе сельского поселения рекомендовали организовать собрания жителей для проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зданиям и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения. Также организовали посещения неблагополучных и социально незащищенных и многодетных семей.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что в результате пожара в 12-квартирном доме в поселке Геологический (входит в состав сельского поселения) семь человек пострадало, один погиб. По данным МЧС, на момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым, было сильное задымление в подъезде. Газодымозащитная служба эвакуировала по лестничным маршам и через окна 12 человек, включая трех детей. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.