После гибели главреда "Спутника и погрома" Просвирнина идет доследственная проверка

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку после гибели журналиста Егора Просвирнина, уголовное дело еще не возбуждено, сообщил журналистам Святослав Павлов, называющий себя пресс-секретарем погибшего.

"Уголовное дело пока не возбуждено, идет доследственная проверка. Следствие не сообщало нам новых обстоятельств гибели [Просвирнина]", - сказал Павлов.

Ранее ТАСС со ссылкой на коллег Просвирнина сообщал, что они считают гибель журналиста несчастным случаем. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что рассматриваются две версии гибели Просвирнина: самоубийство и несчастный случай.

Похороны Просвирнина пройдут 4 января на Троекуровском кладбище. Сейчас на кладбище находятся пришедшие попрощаться с погибшим, дежурят сотрудники полиции.

Журналист и публицист Егор Просвирнин погиб 27 декабря, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. В руках у него нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств его гибели будет проведена судмедэкспертиза. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Просвирнин был главным редактором националистического издания "Спутник и погром", запущенного в 2012 году. В 2017 году оно было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.