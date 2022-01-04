В ДТП с молоковозом в Ростовской области погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Ростовской области во вторник, в результате чего погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 08:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Миллеровском районе на 5-м км автодороги М4 "Дон" водитель 1997 года рождения на автомобиле Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП на месте от полученных травм погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, уточняются обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в региональной прокуратуре сообщили, что организовали проверку в связи с ДТП. По данным ведомства, легковой автомобиль столкнулся с молоковозом.