Более 50 дворов подтопило в селе вблизи Геленджика

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Свыше 50 придомовых территорий подтопило в селе Архипо-Осиповка вблизи Геленджика. 16 человек эвакуировали, они находятся в пунктах временного размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика.

"Сейчас ситуация в Архипо-Осиповке такая: вода в дома не зашла, есть подтопленные придомовые территории. Перестраховались, людей эвакуировали - 16 человек. <...> 51 придомовая территория подтоплена", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас люди находятся в сборно-эвакуационных пунктах и обеспечены водой и питанием.

"[В пострадавшее село] стянуты все силы и средства, все в повышенной готовности. 12 единиц техники и спасатели - около 40 человек там сейчас находятся", - добавил он.

По данным пресс-службы, причиной подтопоений стал залповый дождь, из-за которого поднялся уровень воды в реке, и ветер с моря, препятствовавший уходу воды.