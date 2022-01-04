При лобовом столкновении двух автомобилей в Приамурье пострадали шесть человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 января. /ТАСС/. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в районе села Волково Благовещенского района Амурской области, пострадали шесть человек. С места аварии пострадавших доставили в медучреждение, сообщила во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Пожарные и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля: Toyota Cresta и Toyota Harrier. В результате аварии пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Первыми на место прибыли пожарные пожарного поста села Грибское, которые оказали первую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи. Одному из пострадавших потребовалась помощь профессионалов - его зажало в легковом автомобиле, его извлекали прибывшие на место аварии спасатели. "Они разрезали вокруг мужчины автомобиль с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и деблокировали пассажира", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших передали врачам скорой помощи.