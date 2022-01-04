Полиция обнаружила тела четырех человек в квартире в Ивановской области

ТАСС, 4 января. Тела четырех человек обнаружили сотрудники полиции в квартире одного из домов в городском округе Тейково Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Обнаружены четыре трупа в квартире на улице Социалистической в Тейково. Дверь была закрыта изнутри, ее вскрыли. Полиция начала проверку", - проинформировали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обнаруженные тела не имеют внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники следственного управления СК России по Ивановской области.