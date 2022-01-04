После пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени началась проверка

ТАСС, 4 января. По факту пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе началась проверка, расследование причин пожара взял на контроль прокурор Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

"По факту пожара проводится процессуальная проверка отделом административной практики и дознания по Тюмени, Тюменскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области. Ход расследования причин происшествия, а также ход процессуальной проверки прокурором Тюменской области Владиславом Московских поставлены на контроль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также для расследования причин аварии Северо-Уральское управление Ростехнадзора создаст комиссию.

Пожар произошел утром 4 января, на заводе загорелась установка глубокой переработки мазута. Площадь пожара составила 100 кв. м. Эвакуация не потребовалась, никто не пострадал.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.