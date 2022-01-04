Арестовали обвиняемого в продаже алкоголя, которым отравились три человека в Балашихе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Суд арестовал обвиняемого в продаже алкоголя, которым отравились насмерть три человека в Балашихе. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале .

"С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта", - сообщает надзорное ведомство.

Ранее задержали двух мужчин 1976 и 1988 годов рождения.

В квартире в Балашихе 2 января обнаружили тело мужчины, а его знакомого в бессознательном состоянии госпитализировали. Пострадавший 30 декабря в Москве приобрел три пластиковые канистры объемом по пяти литров со спиртосодержащей жидкостью. Из другой квартиры в Балашихе госпитализировали еще двоих: мужчину и женщину. Оба позже умерли от отравления алкоголем. Из их квартиры также изъяли канистры со спиртосодержащей продукцией.

По данным следствия, все канистры со спиртосодержащей продукцией приобрели погибшие в одном месте. После этого было установлено место сбыта, сбытчик, а также производитель продукции.