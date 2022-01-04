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Число подтопленных дворов в селе на Кубани выросло до 70

Двое эвакуированных находятся в больнице

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Число придомовых территорий, подтопленных в селе Архипово-Осиповке (входит в состав краснодарского города-курорта Геленджик), выросло до 70, два человека из числа ранее эвакуированных помещены в больницу, сообщил в своем Telegram-канале во вторник мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Ранее сообщалось, что подтопило около 50 участков.

"В настоящее время в селе Архипо-Осиповке подтоплено около 70 придомовых территорий, которые находятся в зоне разлива реки Вулан. Чтобы не подвергать людей никаким рискам, приняли решение эвакуировать жителей из подтопленных районов. В санатории "Архипо-Осиповка" сейчас находится 14 человек", - написал Богодистов. Он добавил, что двух человек перевезли в больницу "в силу слабого здоровья".

Он отметил, что сейчас все эвакуированные находятся в тепле и обеспечены питанием. По заявкам жителей села производится откачивание воды с участков. По его данным, одной из причин подъема воды стало таяние снега.

Ранее сообщалось, что в районе Геленджика наблюдались залповый дождь, из-за которого поднялся уровень воды в реке, и ветер с моря, препятствовавший уходу воды. По данным краснодарского ГУ МЧС, уровень воды снижается. По данным ведомства, всего для ликвидации последствий привлекли 67 человек, задействовали 21 единицу техники.

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