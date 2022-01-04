В Краснодаре задержали постояльца гостиницы, угрожавшего расправой сотруднице

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Краснодаре мужчину, который отказался выселяться из номера гостиницы и угрожал администратору предметом, похожим на пистолет, говорится во вторник в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по региону.

"Получив сообщение о том, что в одной из гостиниц на улице Аэродромной сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по указанному адресу. Правоохранители выяснили, что постоялец во время конфликта с сотрудницей заведения стал угрожать ей физической расправой. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ мужчины выселяться из номера гостиницы после истечения оплаченного срока проживания.

Уточняется, что задержанный - 38-летний ранее судимый житель Краснодарского края. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.