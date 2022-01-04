МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия для эвакуации из-за ледообразования, которое может повредить его корпус. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.

"В 13:10 мск в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа", - сообщили в МЧС. Экипаж состоит из восьми человек, пострадавших нет.

Судно находится в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега.

В МЧС также сообщили, что в 15:30 мск из Хабаровска в район Шантарских островов вылетит вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. "На его борту [будут находиться] спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи экипажу грузового судна", - добавили в ведомстве.