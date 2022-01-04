В ДТП с маршруткой в Воронеже пострадали 11 человек

ТАСС, 4 января. Маршрутка наехала на бордюр в Воронеже, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе водитель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области во вторник.

"4 января примерно в 13:20 в областном центре на Московском проспекте у дома 1/1, по предварительным данным, 38-летний водитель маршрутного автобуса "Лиаз" не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень). В результате ДТП за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе водитель транспортного средства ", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.