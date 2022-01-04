СК возбудил дело по факту отравления двух человек угарным газом в доме под Тулой

ТУЛА, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели 3 января двух человек из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Ефремовском районе Тульской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц". <...> В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для установления объективной картины произошедшего назначили судебные экспертизы, в управляющей компании изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.

Как сообщалось ранее, СК и прокуратура начали проверки по факту обнаружения 3 января в квартире дома в деревне Большие Медведки тел мужчины 1976 года рождения и женщина 1962 года рождения. Отмечалось, что в помещении, где находились погибшие, работал газовый отопительный котел.