В ДТП под Ярославлем погиб человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Автомобили Kia и Hyundai столкнулись на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, в ДТП погиб мужчина, три человека госпитализированы, среди них двое детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля Kia, мужчина 1960 года рождения, скончался на месте. Водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1980 года рождения, а также пассажиры Hyundai, мальчики 2006 и 2012 годов рождения, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло в Ярославском районе на 280-м км дороги М-8 "Холмогоры". На место ДТП выезжали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, МЧС и медики, проводится проверка.