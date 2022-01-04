Суд отказал экс-главе Коми Гайзеру в замене заключения на принудительные работы

ТАСС, 4 января. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отклонил просьбу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Это следует из материалов дела, размещенных в картотеке суда.

"Результат рассмотрения - отказано", - говорится в материалах.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к девяти годам колонии строгого режима и 160 млн рублей штрафа. Всех многочисленных фигурантов этого уголовного дела признали виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствие арестовало имущество фигурантов на эту сумму.