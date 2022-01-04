В Красногорске три человека стали жертвами пожара

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. При пожаре в квартире в Красногорске погибли три человека. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, сегодня произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в городском округе Красногорск. После тушения пожара обнаружены тела трех человек", - сообщает прокуратура.

Начата прокурорская проверка, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме. На место происшествия выехал заместитель Красногорского городского прокурора Александр Москальчук.