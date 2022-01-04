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На Кубани устанавливают обстоятельства гибели полицейского, травмированного фейерверком

Инцидент произошел в новогоднюю ночь

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Сотрудник полиции в Кущевском районе Краснодарского края умер в больнице после травмы, полученной в новогоднюю ночь при попадании в голову пиротехнического снаряда, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Во время несения службы инспектор ДПС <…> отдела МВД России по Кущевскому району получил травму от попадания пиротехнического снаряда в голову. Была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в медучреждение. Находясь в лечебном учреждении, сотрудник ДПС скончался, не приходя в сознание. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, сообщение о происшествии поступило около 00:05 1 января.

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