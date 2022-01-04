"Росморречфлот" заявил о безопасности судна, подавшем сигнал бедствия в Охотском море

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Экипаж грузового судна "Григорий Ловцов", который подал сигнал бедствия в Охотском море, находится вне опасности. В ближайшее время людей должен забрать вертолет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Росморречфлота".

В 13:10 мск в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" экипаж подал сигнал бедствия для эвакуации. По данным МЧС, экипаж состоит из восьми человек, пострадавших нет. Для их эвакуации из Хабаровска в район Шантарских островов вылетит вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

"Пока они [члены экипажа судна] вне опасности <...> Вертолет одной ходкой [должен] забрать всех людей с борта", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на борту судна находится автомобиль. Дальнейшую судьбу "Григория Ловцова" решит судовладелец, добавили в пресс-службе.