Продлен арест бывшим росгвардейцам по делу об убийстве экс-главы села Новокули в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане продлил арест на один месяц двум бывшим сотрудникам дагестанского управления Росгвардии, обвиняемым в убийстве экс-главы села Новокули в здании отдела полиции, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением Советского районного суда города Махачкалы удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Курбанова Салмана и Курбанова Сулеймана, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", сроком на один месяц", - сказала она. Срок их содержания под стражей после предыдущего продления истекал 2 января.

По словам Мамаевой, согласно поступившему в суд материалу, им инкриминируется убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова.

По версии следствия, 6 февраля 2021 года два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно застрелили из огнестрельного оружия 34-летнего местного жителя, который погиб на месте.