В результате ЧП на заводе на Ставрополье погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Двое рабочих погибли при разгерметизация емкости с горячей водой на заводе по выпуску кирпича на Ставрополье. Еще один госпитализирован, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"На коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил, что ЧП случилось днем 4 января в Зеленокумске. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет. <...> Ситуация на контроле", - пояснил губернатор.