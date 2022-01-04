В Казани двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Два человека попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 16:40 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от дежурного врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире по адресу: Казань, Московский район, ул. Исаева, 18", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что пострадали два человека: женщина 1960 года рождения и мужчина 1991 года рождения. "С отравлением угарным газом средней степени тяжести они госпитализированы", - сообщает пресс-служба.

Причина происшествия устанавливается.