В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали четыре человека

ТАСС, 4 января. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Саратовской области, в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по области.

"По предварительным данным, 4 января, в 15:05, на 536-м км автодороги Р-22 "Каспий" М4 "Дон" Волгоград - Астрахань, подъезд к Саратову, произошло столкновение трех автомобилей: SsangYong под управлением мужчины 1974 года рождения, Renault Logan под управлением мужчины 1975 года рождения и Skoda Octavia под управлением водителя 1983 года рождения", - сообщает пресс-служба.

В результате ДТП госпитализировали водителя Skoda Octavia. Также в медучреждение доставили женщину 1985 года рождения и двух детей (шести и 12 лет).