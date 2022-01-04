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После гибели рабочих из-за ЧП с паровой установкой на Ставрополье возбудили дело

Им занимается отдел по расследованию особо важных дел

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих из-за выхода из строя паровой установки на кирпичном заводе на Ставрополье. Дело возбудили по факту нарушения требований охраны труда, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Советский межрайонный следственный отдел <...> возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ). По данным следствия, 4 января текущего года на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон" вышла из строя паровая установка, в результате чего погибли два рабочих", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство следственного управления, а также следователи аппарата. Дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Как сообщалось, ЧП на кирпичном заводе в Зеленокумске произошло 4 января. Из-за разгерметизации емкости с горячей водой погибли два человека, один рабочий госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что никаких угроз для работы коммунальных систем города происшествие не несет. По факту произошедшего начата прокурорская проверка.

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