В Самарской области ребенок и мать погибли из-за отравления угарным газом

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Двое человек, включая ребенка, погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом в частной бане в поселке Мордовская Селитьба в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня вечером, 4 января 2021 года, в частной бане в селе Мордовская Селитьба Сергиевского района из-за отравления угарным газом погибли женщина и ее 9-летняя дочка", - сообщили в надзорном ведомстве.

На место выехал прокурор района для координации действий правоохранительных и аварийно-спасательных служб. Организована прокурорская проверка, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, отметили в областной прокуратуре.

Доследственную проверку начал и Красноярский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Самарской области, отметили в пресс-службе ведомства. "По предварительным данным, причиной гибели послужило отравление продуктами горения. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин им предшествующих", - сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ, отметив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход доследственной проверки взят прокурором на контроль.