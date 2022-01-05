В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

ТАСС, 5 января. Двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержаны в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. "Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка", - сообщили в СК. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Уголовное дело расследуется по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. "Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что в поисках девочки после ее исчезновения участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда "Лиза Алерт".