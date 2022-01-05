СМИ: ВВС аравийской коалиции наносят удары по позициям йеменских хуситов в Сане

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Самолеты ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции наносят удары по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в столице Йемена. Об этом сообщил в ночь на среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

"Удары с воздуха наносятся в связи с существующей угрозой запуска беспилотных летательных аппаратов. Мы призываем гражданское население избегать каких-либо собраний и не приближаться к местам обстрелов в Сане", - говорится в сообщении аравийской коалиции.

Как уточняется, удары ВВС стали ответом на запуски хуситами беспилотников, которые направлялись в последние дни на территорию Саудовской Аравии, но были перехвачены средствами ПВО королевства.

Помимо этого, в понедельник мятежникам удалось захватить в районе йеменского портового города Ходейда грузовое судно альянса, которое шло под флагом ОАЭ. Хуситы заявили, что на борту корабля находились боевая техника и оружие. В коалиции же сообщили, что судно перевозило медикаменты для саудовской больницы на йеменском острове Сокотра, и потребовали его скорейшего освобождения.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.