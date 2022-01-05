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Спасатели эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов"

Вертолет доставил их в Николаевск-на-Амуре

ТАСС, 5 января. Спасатели МЧС России эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов", подавшего сигнал бедствия в Охотском море.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В результате высоко профессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна и доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется", - сказали в пресс-службе.

Спасение осложнялось ветром, темным временем суток и непрочным льдом. Из-за этого вертолету пришлось опуститься на предельно малую высоту, и моряков на веревке подняли на борт Ми-8.

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