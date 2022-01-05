Пожар произошел на Амурском ГПЗ

ТАСС, 5 января. Возгорание случилось на Амурском газоперерабатывающем заводе, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Утром 5 января на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС по региону подтвердили ТАСС, что пострадавших нет.

"По факту возгорания на Амурском газоперерабатывающем заводе прокуратура проводит проверку", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) строится на территории опережающего развития (ТОР) "Свободный" - это один из крупнейших проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России, здесь будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири": из сырьевого газа будут выделяться ценные компоненты - метан, этан, пропан, бутан и гелий, а по производству самого холодного вещества на земле - жидкого гелия - завод станет мировым лидером. В начале июня первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустил президент РФ Владимир Путин. На проектную мощность завод должен выйти в начале 2025 года, она составит 42 млрд кубометров газа в год.

В декабре 2021 года сообщалось, строительство "Амурского ГПЗ" завершено более чем на 80%.