В Белоруссии задержали скрывавшегося в РФ обвиняемого в реабилитации нацизма

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали обвиняемого в реабилитации нацизма жителя Витебской области, который до этого скрывался в России. Об этом сообщил в среду начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Вячеслав Орловский.

"Сотрудники ГУБОПиК по Витебской области установили местного жителя, который, используя интернет, восхвалял идеи нацизма, героизировал коллаборационистов, уничтожавших белорусское население в годы фашистской оккупации. С целью избегания ответственности он скрывался в Российской Федерации. Однако, в результате оперативной комбинации был выманен на территорию Республики Беларусь и задержан", - отметил представитель МВД, видеофрагмент выступления которого размещен в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, при обыске дома у задержанного обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика. "Ему грозит до пяти лет лишения свободы", - уточнил начальник отдела ГУБОПиК МВД Белоруссии.

В мае минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о недопущении реабилитации нацизма, принятый парламентом страны.