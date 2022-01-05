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Ребенок получил ожоги на шоу в развлекательном центре в Ленобласти

Проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после того, как четырехлетняя девочка получила химические ожоги во время шоу в развлекательном комплексе в Ленинградской области, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 21:30 4 января в полицию через службу "112" поступило сообщение от мужчины о том, что около 12:00 в развлекательном комплексе возле деревни Мистолово при проведении химического шоу его 4-летняя дочь получила ожог обеих стоп. <...> Полиция по данному факту проводит проверку", - говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи осмотрела ребенка и оказала помощь. Девочка была в удовлетворительном состоянии, ее не госпитализировали.

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