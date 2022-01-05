В Подмосковье задержали женщину, убившую своего грудного ребенка

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Женщина убила свою 10-месячную дочь во время прогулки в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, днем 4 января подозреваемая в частном доме в деревне Гаврино городского округа Павловский Посад вышла на прогулку с ребенком. Во время прогулки женщина задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу", - сообщила Врадий.

В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием. В ходе поисков вечером было обнаружено тело ребенка, также была найдена и задержана 34-летняя подозреваемая. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователями допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах убийства. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.

В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается, что ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.