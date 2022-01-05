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Человека ищут под завалами на месте обрушения части фабрики в Ивановской области

По факту обрушения межрайонная прокуратура проводит проверку

ТАСС, 5 января. Поиски мужчины проводятся под завалами обрушенной части неэксплуатируемого здания фабрики в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"Сообщение о происшествии поступило в 10:35. <…> В настоящее время продолжаются поиски мужчины, который предположительно находится под завалами здания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, произошло обрушение части неэксплуатируемого производственного здания, ранее принадлежавшего фабрике № 2. По данному факту межрайонная прокуратура проводит проверку, на место выехал Фурмановский межрайонный прокурор Владимир Васенин. "Прокуратурой устанавливается собственник здания. В ходе прокурорской проверки также будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления", - добавили в сообщении.

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