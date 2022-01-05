Два реанимобиля с пострадавшими в ДТП россиянками выехали из Витебска в Смоленск

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Два реанимобиля с травмированными в результате ДТП в Белоруссии россиянками отправлены из Витебской областной больницы в Смоленск, сообщает в среду пресс-служба белорусского Минздрава.

"Два реанимобиля назначением Дубна и Рязань с травмированными в результате ДТП на трассе МВ Витебск - Могилев - Гомель женщинами и сопровождающими их мужьями отправлены сегодня из Витебской областной больницы в Смоленск в сопровождении ГИБДД", - сказано в сообщении. Отмечается, что в больнице "по причине дальнего маршрута доставки остается одна пациентка, получившая в результате ДТП травму позвоночника". Ее транспортировка в Россию будет организована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что два автобуса с 36 россиянами, которых также выписали из больницы, прибыли вечером 4 января в Минск, где их разместили в гостинице. Планируется, что они уедут в Москву поездом.