Из-за столкновения порядка 25 автомобилей в Тульской области пострадал один человек

ТАСС, 5 января. Один человек пострадал, по предварительным данным, в результате столкновения в среду около 25 автомобилей на трассе "Дон" в Тульской области. Об этом сообщил ТАСС представитель Главного управления МЧС по региону.

"По предварительной информации, [на трассе "Дон" столкнулись] 25 автомобилей, один пострадавший", - сообщил собеседник агентства, отметив, что оперативная информация уточняется. О состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Тульской области, по предварительным данным, столкновение автомобилей произошло между 216-м и 217-м км трассы М-4 "Дон", на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

По данным пресс-службы госкомпании "Автодор", автомобили столкнулись в результате нескольких ДТП. По предварительным данным, сначала в аварию попали две легковые машины, следовавшие в сторону Москвы. "За ними следовал грузовик, водитель которого осуществил экстренное торможение, но предотвратить еще одно столкновение не удалось. Он <...> буквально перекрыл проезжую часть. Далее произошла еще серия ДТП", - добавили в пресс-службе, отметив, что на данный момент направление в сторону Москвы перекрыто.