В ФРГ бывшего сотрудника BMW обвинили в коррупционных действиях на €2,7 млн

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Прокуратура Мюнхена обвинила бывшего менеджера автопроизводителя BMW в коррупционных действиях, которые нанесли компании ущерб в размере €2,7 млн. Об этом сообщило в среду издание WirtschaftsWoche.

По его данным, бывшему сотруднику, имя которого не приводится, вменяются в вину 18 случаев получения взятки и злоупотребление должностными полномочиями по 33 эпизодам в период с 2007 по 2015 год.

Подозрения связаны с выбором подрядчиков для выполнения заказов со стороны автопроизводителя, сообщает издание.