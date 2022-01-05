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Число пострадавших в масштабном ДТП в Тульской области выросло до восьми

Столкнулись около 50 автомобилей
© ГУ МСЧ РФ по Тульской области

ТАСС, 5 января. Около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, травмы получили восемь человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Всего на трассе М-4 столкнулись около 50 автомобилей. Травмы получили восемь человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональный главк МЧС сообщал о 25 столкнувшихся автомобилях и одном пострадавшем.

В пресс-службе МЧС России добавили, что на трассе образовалась пробка в сторону Москвы. Движение осуществляется по объездному пути. Министерство отправило на место ДТП передвижной пункт обогрева.

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