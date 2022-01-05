Адвокат заявил, что у Италии пока нет официального запроса от РФ о выдаче Лавренчука

РИМ, 5 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Судебные органы Италии, которые должны принимать решение по вопросу о выдаче задержанного в Неаполе главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука, пока не получили официального запроса от РФ о его экстрадиции. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС адвокат украинца Альфонсо Татарано, уточнив, что дата заседания суда пока не назначена.

"На данный момент официальный запрос [об экстрадиции] не был передан итальянской стороне. В настоящее время суд и прокуратура ждут официальных документов от РФ", - сказал юрист. Он сообщил, что до сих пор состоялось только одно формальное заседание суда, на котором задержанный отказался от передачи его России. "Дата нового заседания пока не назначена", - добавил собеседник агентства. Адвокат также уточнил, что его подзащитный находится под стражей (данная мера пресечения была ранее подтверждена судом) в тюрьме Неаполя и запрос о пересмотре меры пресечения и переводе Лавренчука под домашний арест пока не подавался, потому что "у него нет временного места жительства в Италии".

3 января стало известно о задержании в Неаполе 17 декабря прошлого года Евгения Лавренчука, который был внесен РФ в международный список разыскиваемых Интерпола. Ранее он был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве. Решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года, сообщили ТАСС в Таганском районном суде российской столицы.

По информации куратора инициативной группы в поддержку режиссера Марианны Гудич-Палий, российская сторона инкриминирует ему финансовые нарушения, совершенные им на территории РФ восемь лет назад.