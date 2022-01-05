В результате столкновения 40 машин на трассе М-4 пострадали 11 человек

ТАСС, 5 января. Одинадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения более 40 автомобилей на 217-м км федеральной автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.

"5 января на трассе на 217-м км федеральной автодороге М-4 "Дон" произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что автомобиль скорой помощи, приехавший на место масштабного ДТП, попал в аварию.

Как сообщалось, автомобиль скорой помощи получил незначительные повреждения, серьезно никто не пострадал. "У пострадавших, по предварительным данным, тяжелых травм нет, в том числе у детей", - добавили в ведомстве.