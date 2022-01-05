В Петербурге возбудили 38 административных дел из-за нарушений при уборке дворов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга с начала года провела проверки содержания придомовых территорий 661 многоквартирного дома во всех районах города. Было возбуждено 38 административных дел на общую сумму штрафов более 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного в среду.

"Всего с начала 2022 года проверено 661 МКД, нарушения были выявлены в 33% от общего количества проверенных адресов. <…> По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 38 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 4,5 млн рублей, в том числе и на "Невского экологического оператора" - компании, которая с 1 января 2022 года является ответственной за вывоз отходов в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Инспекторы проверили 21 государственную и 32 частных управляющих компании, 25 ТСЖ. Основные нарушения - складирование снега на газонах, плохо очищенные крыши от снега и наледи. Инспекторы также фиксировали несвоевременную уборку контейнерных площадок.

За первые два дня 2022 года в Петербурге было возбуждено 19 административных дел по факту несвоевременного вывоза мусора и уборки контейнерных площадок. Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей.