На трассе М-4 "Дон" за сутки произошло пять ДТП с участием 118 машин

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Почти 120 машин столкнулись в результате ДТП на пяти участках трассы М-4 "Дон" за сутки в Тульской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления МВД России по региону.

"В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке 284-й - 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств. <…> На 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали 4 человека, которые получили незначительные травмы. <…> В Веневском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись 7 единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.

Так, всего за сутки на пяти участках трассы М-4 "Дон" произошло столкновение 118 машин. В сообщении, опубликованном на сайте "МВД-медиа", уточняется, что на каждом из указанных участков дороги произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Всего в результате ДТП пострадали 13 человек, среди них один ребенок. "По предварительной информации, причиной совершения данных дорожно-транспортных происшествий стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов", - указано в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких часов движение всех транспортных средств по федеральной трассе М-4 "Дон" было остановлено в обоих направлениях. Сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры по ликвидации последствий ДТП и нормализации движения транспортных средств.