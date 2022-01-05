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Протесты в Казахстане

У посольства Казахстана в Москве задержали семерых активистов

Активисты устроили пикеты с плакатами напротив посольства

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полицейские задержали у посольства Казахстана в Москве семерых активистов "Революционной рабочей партии", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Семеро активистов "Революционной рабочей партии" задержаны у здания посольства Казахстана на Чистых прудах", - рассказал собеседник агентства.

Активисты устроили пикеты с плакатами напротив посольства. Их доставили в отделение полиции.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие регионы. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, отправил в отставку правительство.

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