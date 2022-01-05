У посольства Казахстана в Москве задержали семерых активистов

"Семеро активистов "Революционной рабочей партии" задержаны у здания посольства Казахстана на Чистых прудах", - рассказал собеседник агентства.

Активисты устроили пикеты с плакатами напротив посольства. Их доставили в отделение полиции.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие регионы. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, отправил в отставку правительство.