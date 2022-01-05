В результате ДТП в Нижегородской области погибли три человека

ТАСС, 5 января. Три человека погибли, еще пять, включая двух несовершеннолетних, пострадали при столкновении легкового автомобиля с минивэном в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

"По предварительной информации, ДТП было около 16:15 на 489-м км дороги Нижний Новгород - Казань. Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном Volkswagen. В результате три человека из Renault погибли - это водитель и два пассажира, и один пострадал. В минивэне пострадали четыре человека, из них два несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - сказала собеседница агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины ДТП. В пресс-службе отметили, что информация оперативная и уточняется.