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До 15 человек выросло число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон"

По данным источника ТАСС, тяжелых ранений нет

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Число пострадавших в авариях на трассе М-4 "Дон" возросло до 15, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"В настоящее время всего получили травмы 15 человек. Тяжелых ранений нет, в основном легкие травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пострадали 13 человек.

5 января за несколько часов на пяти участках трассы М-4 "Дон" в Тульской области из-за непогоды столкнулись 118 автомобилей. Движение по дороге было остановлено в обоих направлениях, в настоящее время трасса работает во всех направлениях.

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