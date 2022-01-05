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Неизвестный сообщил о "минировании" всех торговых центров в Подмосковье

По данным источника ТАСС, проводится проверка

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Проверка всех торговых центров Подмосковья проводится после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что во всех торговых центрах Подмосковья заложены взрывные устройства, есть угроза взрыва. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что по всем адресам выехали сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи. Сведений об эвакуации пока не поступало.

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